Nowy rok zaczynam od żartu

M

ijający rok zakończyłem żartem, który rozbawił sporo osób, szczególnie informatyków. Miałem wiele miłych komentarzy i aż 17 osób zdecydowało się przesłać na Facebooku moje zaproszenie do swoich znajomych - co jak na moje wpisy jest liczbą znaczącą. Niestety moje wpisy przegrywają zawsze z wpisami relacjonującymi, co polityk A powiedział na temat polityka B - i vice versa.Ale i tak będę je pisał, bo cieszy mnie, gdy komuś coś ciekawego zdołam zakomunikować - zwłaszcza w ramach popularyzacji nauki. Jednak dziś jest Nowy Rok, więc zamiast popularnonaukowego felietonu będzieżart. Jeśli ktoś z Państwa chciałby się dowiedzieć, co tak rozbawiło moich czytelników- to proszę użyć tego linku - tamten żart nie uległ jeszcze przedawnieniu :-)Dzisiaj chcę opowiedzieć o "magazynie sprzedaży mężów". Żart ten nie jest mojego autorstwa, ale myślę, że fakt jego ponownego spopularyzowania przeze mnie - prawdziwego autora (autorkę?) pewnie nie rozgniewa, a może nawet ucieszy?A oto treść żartu:Otwarto specjalny salon "sprzedaży" w którym kobiety mogły wybierać spośród wielu kandydatów na mężów. Salon był spory, zajmował 5 pięter, na każdym wyższym ponoć miał się znajdować ,,towar'' coraz lepszej jakości. Obowiązywała jednak twarda zasada: jeśli klientka weszła już na jakieś piętro, to albo decydowała się na faceta z tego pietra, albo szła wyżej, albo "do widzenia".Schodzić w dół w każdym razie nie można było...Pewnego razu para przyjaciółek wybrała się tam, by znaleźć odpowiednich chłopów.Na drzwiach na pierwszym piętrze napis:Czytają, patrzą po sobie i stwierdzają:"Cóż, zawsze to lepsze niż gdyby mieli być na zasiłku i nie lubili dzieciaków. No ale zobaczmy co jest wyżej!"Na drugim piętrze:Dziewczyny: "Hmmmm! Dobre zarobki i w dodatku przystojniacy! No ale ciekawe, co jest jeszcze wyżej?"Na trzecim piętrze:Dziewczyny: "O kurcze! bardzo kuszące, no ale zobaczmy co też będzie jeszcze wyżej!"Na czwartym:Dziewczyny: "No nie mogę! Ale jazda! Tylko pomyśl, jacy faceci muszą być jeszcze wyżej!"Idą na piąte piętro, a tam napis:I z tą optymistyczną wiadomością życzę Państwu Szczęśliwego Nowego Roku, a zwłaszcza tego,