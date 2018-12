W Święta i w Nowy Rok korzystamy z telefonu częściej niż zwykle. Ale komu zawdzięczamy tę możliwość?

Alexander Graham Bell

N

ikogo nie trzeba chyba przekonywać, że telefon, to rzecz przydatna. Korzystamy z niego na co dzień i zapewne będziemy z niego korzystać bardzo intensywnie w Święta oraz w Nowy Rok, bo nie mogąc osobiście spotkać się z wieloma bliskimi osobami, z którymi chcemy dzielić świąteczną radość i którym chcemy złożyć noworoczne życzenia - będziemy to robili telefonicznie.Niewielu użytkowników telefonów zastanawia się jednak nad tym, komu zawdzięczamy ten pożyteczny wynalazek? A przecież nie narodził się sam, nie spadł z nieba ani nie wyrósł na drzewie. Został wynaleziony a potem udoskonalony przez konkretnych ludzi. Wypadałoby o nich coś wiedzieć...Próbowałem opowiedzieć o wynalezieniu telefonu w ramach mojego cyklu artykułów zatytułowanego "Mechaniczni domownicy" w 1991 roku na łamach bardzo popularnego (wtedy) tygodnika "Przekrój"Jeśli ktoś lubi takie starocie, to może sobie przeczytać mój artykuł (a przy okazji przejrzeć cały numer "Przekroju") korzystając z tego linku . Oto początek tamtego artykułu:Całość można przeczytać w serwisie Academia.edu , w którym są dostępne pełne teksty różnych moich artykułów - naukowych i popularnonaukowych.Jednak wzmiankowany tu artykuł o wynalezieniu telefonu było opublikowany dość dawno temu i być może nie wszyscy Państwo mają ochotę czytać go z pożółkłych kartek prehistorycznego tygodnika. Więc żeby było łatwiej i wygodniej - nagrałem audycję o wynalazku telefonu, którą Radio Kraków nada w niedzielę, 23.12.2018 o godz. 12:07 ("po hejnale"). Jak zawsze zapraszam do wysłuchania tej audycji wtedy, gdy będzie ona nadawana, ale informuję też o możliwości posłuchania tego, co mam do powiedzenia, dowolnego dnia o dowolnej godzinie przy użyciu tego linku. W tekście publikowanym w 1991 roku w "Przekroju" wystarczyło, że opisałem jak Alexander Graham Bell wynalazł telefon i jak wynalazek ten zrewolucjonizował życie ludzi na wszystkich kontynentach. Gdy przygotowywałem nagranie radiowe redaktor prowadzący zapytał, czy nie mógłbym dodać do mojej opowiastki jakiejś sensacji, bo bez sensacji słuchacze się nudzą.Na szczęście miałem w zanadrzu taką sensację:Otóż telefon tak naprawdę wynalazłoludzi: szeroko znany Alexander Graham Bell i nikomu nieznany. Pomysły mieli obaj podobne, co można stwierdzić porównując notatki Bella i Graya:Ale gdy w poniedziałekElisha Grey złożył w stosownym urzędzie swój wniosek patentowy – dowiedział się, żeanalogiczny wniosek złożył Bell.No i zgłoszenie Graya odrzucono bez rozpatrywania!Te 2 godziny zadecydowały o wszystkim.Bell stał się sławny, założył pierwszą firmę produkującą telefony (Bell Telephone Company) oraz uzyskał nagrodę 50 000 dolarów (ponad milion współczesnych dolarów!) od Filadelfijskiego Towarzystwa Naukowego.A Elisha Gray?Czy ktoś z Państwa o nim słyszał?No to usłyszycie w mojej audycji , do której jeszcze raz zapraszam!