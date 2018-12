O

tym, że zajmuję się popularyzacją nauki, czytelników tego blogu specjalnie przekonywać nie trzeba. Zawartość wpisów jakie tu umieszczam jest tego bezpośrednim dowodem. Osoby odwiedzające mój blog znają również liczne anonsowane tu pogadanki radiowe (emitowane we wszystkie wtorki i czwartki w RMF Classic oraz w niektóre niedziele w Radiu Kraków). Niektórzy z Państwa czytali także - mam nadzieję! - moje felietony gazetowe (drukowane w każdą środę w Gazecie Krakowskiej) oraz popularnonaukowe książki (dla dorosłych i dla dzieci).Gdyby ktoś chciał poznać szczegóły, to informuję, że spis moich felietonów popularnonaukowych (z łącznikami do ich pełnych tekstów!) znaleźć można tutaj , wykaz wpisów na tym blogu (ułatwiający nawigację) jest pod tym adresem , a zbiór linków do moich nagranych wcześniej audycji radiowych jest na stronie RMF Classic:Zacząłem w latach 70. ubiegłego wieku od pisania artykułów w "Młodym Techniku", "Problemach" oraz w "Wiedzy i życiu", a potem popularyzowałem naukę na wszystkie sposoby, jakie tylko potrafiłem wymyślić - i robiłem to naprawdę często. W wyniku tych moich działań otrzymałem tytuł "".Jest rzeczą oczywistą i zrozumiałą, że po otrzymaniu tego tytułu nie wstrzymałem swojej działalności popularyzatorskiej! Dalej z zapałem pracowałem, publikując wpisy w Internecie, felietony w Gazecie, pogadanki w radio, a czasem także wystąpienia w TV.Do końca ubiegłego roku nie mogłem jednak być ponownie nominowany do nagrody, bo skoro już ją posiadałem, to byłem wykluczony z kolejnych konkursów. Obecnie to się zmieniło. Ogłoszonow regulaminie konkursu i do tytułu "" mogłem być ponownie zgłoszony, z czego skwapliwie skorzystało kilkoro moich przyjaciół. Odpowiednie nominacje wpłynęły do Kapituły i tak znalazłem się najpierw w gronie, a obecnie (początek grudnia 2018) zostałem wybrany do gronatego konkursu. O szczegółach można przeczytać korzystając z tego linku Czy uda mi się po raz drugi zdobyć tytuł popularyzatora nauki?Szczerze mówiąc - wątpię.Ale i tak uważam, że popularyzacja nauki jest celowa.Wprawdzie moi zwierzchnicy w AGH wolą, żebym zamiast pisać popularnonaukowe felietony -pisał naukowe publikacje, które przynoszą upragnione przez wszystkich "". Od tych punktów zależą dotacje na badania naukowe, więc chociaż sam jestem przeciwny przeliczaniu osiągnięć naukowych właśnie na te urzędniczo sumowane punkty - to rozumiem troskę mojego dziekana oraz kierownika katedry i staram się prac ściśle naukowych absolutnie nie zaniedbywać. Z wykazów podanych na mojej stronie internetowej wynika, że napisałem ponad publikacji naukowych i ponad książek , więc może tak całkiem mało produktywny naukowo nie jestem. W dodatku te moje prace są czytane i cytowane przez wielu badaczy, więc może ta moja pracanie jest taka zła pod względem wartości tego, co wnoszę. W tabeli poniżej są pokazane (statystycznie) cytowania moich publikacjiW tabeli tej warto zwrócić uwagę na trzy informacje (na lewym marginesie):oznacza, że tyle moich artykułów jest dostrzeganych przez międzynarodową społeczność naukową,oznacza, że automaty indeksujące znalazły tyle odwołań do moich publikacji w pracach innych autorów,jest pewnym wskaźnikiem pokazującym, jak wiele moich prac zyskało wysokie uznanie u innych badaczy. Nie są to wyniki rekordowe, ale są zupełnie zadowalające.Czy gdybym nie tracił czasu na popularyzację - te wyniki mogły być lepsze?Zapewne tak!Jednak wszystkim, którzy mnie z tego tytułu krytykują, chcę zadedykować starą chińską bajkę:Chinka codziennie chodziła do źródła i codziennie przynosiła w swoich dzbanach cenną wodę. Jeden z tych dzbanów był szczelny, dlatego do celu docierała cała porcja potrzebnej wody. Drugi natomiast był pęknięty i po drodze część wody wyciekała, więc do celu docierało mniej wody, niż w przypadku dzbana całkiem szczelnego. Ale okazało się, że wzdłuż drogi, którą Chinka nosiła wodę, po tej stronie, po której wisiał szczelny dzban, nic się nie urodziło. Natomiast po tej stronie, po której wisiał dzban rozsiewający przez swe pęknięcie część życiodajnej wody na pozornie całkiem jałowy grunt - zakwitły piękne kwiaty (vide rysunek powyżej).Myślę, że nie muszę tłumaczyć tej bajki w kontekście mojego rozsiewania części naukowej wiedzy na pozornie jałowy grunt umysłów z nauką całkowicie nie związanych - z pewną szkodą dla tego, co zostaje "doniesione do celu", czyli staje się zawartością kolejnych oryginalnych publikacji naukowych czy książkowych monografii. Ale głęboko wierzę, że właśniemoja działalność wiążę się ze sporą korzyścią społeczną!O wynikach konkursu "Popularyzator Nauki 2018" powiadomię czytelników tego blogu, gdy już będą znane wyniki. Na razie proszę trzymać kciuki! :-)