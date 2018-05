Klepać na klawiaturze czy wydawać polecenia głosem?

R

ozwój techniki spowodował, że stale musimy przekazywać różne polecenia i informacje do różnych urządzeń technicznych, które w większości są sterowane przez komputery - te typowe, które znamy z codziennej praktyki, albo specjalizowane, dostosowane do roli sterowników czy regulatorów przez specjalną budowę i oprogramowanie.Niezależnie więc od tego, z jakim urządzeniem technicznym chcemy się komunikować - problem zawsze sprowadza się do komunikacji człowieka z komputerem. Te metody komunikacji zmieniały się wraz z rozwojem techniki komputerowej. Kiedyś jedyną możliwością wprowadzenia jakiejś informacji do komputera było jej pracowite wydziurkowanie na taśmie papierowejlub na kartach perforowanychPamiętam, jak nosiłem całe pudła takich kart do centrum obliczeniowego i pamiętam dramaty związany z tym, jak się takie pudło kart rozsypało!Obecnie praca jest wygodniejsza, gdyż wszystkie komputery mają wbudowane albo dołączone klawiaturyna których polecenia i informacje można wpisywać łatwo i wygodnie. Jeszcze wygodniej jest korzystać z ekranów dotykowychzwykle dodatkowo oferujących możliwość korzystania z obrazków (tak zwanych ikon) zastępujących teksty, których wpisywanie jest mniej wygodne.Tak wygląda komunikacja z maszynami- ale to nie koniec rozwoju. Najnowsze rozwiązania zakładają, że będziemy komputery i inne maszyny sterować za pomocą. Po prostu będziemy do nich mówić, tak jak do innych ludzi, a one będą te wypowiedzi. Pisałem już na tym blogu o budowie i zasadach działania systemów automatycznego rozpoznawania mowy (dla ciekawych odpowiedni łącznik jest tutaj ), więc nie będę tego opisywał szczegółowo jeszcze raz.Natomiast podobnie jako to robiłem wiele razy wcześniej - chciałbym tym wpisem na blogu zaprosić Państwa do wysłuchaniana temat sposobów komunikacji ludzi z komputerami. Pogadanka będzie nadana przez Radio Kraków w niedzielę 13.05 w ramach cyklicznej audycji "W kręgu nauki". Przypominam, że audycja ta nadawana jest zawsze po hejnale, o godzinie 12:07.Jednak podobnie jak w przypadku wcześniej anonsowanych audycji - można jej posłuchać w dowolnym dniu i o dowolnej godzinie, korzystając z tego linku . Zapraszam i zachęcam! Dodam, że w przekazie radiowym zmieściłem znacznie więcej ciekawych informacji, niż mogłem wyrazić w tym wpisie, więc po wysłuchaniu audycji będziecie Państwo wiedzieć prawie wszystko na temat komunikacji głosowej człowieka z komputerem, a także na temat tego, dlaczego ta komunikacja czasem zawodzi :-)